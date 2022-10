Pnrr | Pd Senato | ' rivedere criteri ripartizione fondi per rigenerazione urbana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Come avevamo già segnalato nei mesi scorsi, c'è qualcosa di profondamente sbagliato, e di nettamente discriminatorio nei confronti dei comuni sotto i 15 mila abitanti situati nel Centro e nel Nord del Paese, neicon i quali vengono ripartiti iper i progetti dilegati al”. A sostenerlo sono iri del Pd Dario Parrini e Alessandro Alfieri, che hanno deciso di depositare in proposito un'interrogazione rivolta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e a Raffaele Fitto ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il. “Riprova di quanto sosteniamo – continuano iri – è l'ultimo decreto del 19 ottobre a ...