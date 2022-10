Piccola Piuma non era Nativa | la rivelazione delle sorelle della donna che rifiutò l' Oscar per Brando

Agenzia ANSA

La morte diè morta il 2 ottobre . Venerdì, al funerale, la sorella Rosalind è salita sul podio e affermato che Sacheen aveva sofferto per tutta la vita di una malattia ...Gravi accuse per: secondo le sue sorelle, la donna salita sul palco degli Oscar per rifiutare il premio a nome di Marlon Brando non era veramente una nativa americana. Sacheen Littlefeather morta di ... Le sorelle accusano, 'Piccola Piuma non era Nativa' A rilanciare il caso sarebbe stata Jacqueline Keeler (una Diné/Dakota): sul San Francisco Chronicle afferma di aver intervistato le sorelle minori di 'Piccola Piuma', Rosalind Cruz e Trudy Orlandi sec ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...