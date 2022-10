Pericolo bomba sporca | Stoltenberg | «Le accuse di Mosca sono assurde e pericolose»

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il segretario generale della Nato Jensdefiniscelerusse all’Ucraina di fabbricare bombe sporche e punta il dito contro: «Di solito la Russia accusa gli altri di fare ciò che intende fare lei stessa». In un’intervista a Politico Europe, l’ex leader laburista norvegese ha aggiunto: «Ciò che ci preoccupa è che questo fa parte di uno schema che abbiamo visto in precedenza, in Siria e poco prima dell’inizio della guerra a febbraio». Già i ministri degli Esteri di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti erano intervenuti in mattinata per smentire le dichiarazioni del Cremlino: «Nessuno si lascerebbe ingannare seintensificasse il conflitto in Ucraina utilizzando il pretesto dell’uso da parte di Kiev di unamenzionata dal ...