Perché non Treccagne? Boldrini asfaltata da Osho | figuraccia sulla Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ancora una volta Laurascatena la bufera. Come vi abbiamo già raccontato oggi su Libero, l'ex presidente della Camera ha messo nel mirino il premier Giorgiache ha deciso di farsi chiamare nel suo ruolo istituzionale come "il" presidente del Consiglio e non come la dottrina-vorrebbe "la" presidente. E così immediata è arrivata la presa di posizione dellasu Twitter: "La prima donna premier si fa chiamare al maschile, il presidente. Cosa le impedisce di rivendicare nella lingua il suo primato? La Treccani dice che i ruoli vanno declinati. Affermare il femminile è troppo per la leader di Fratelli d'Italia, partito che già nel nome dimentica le Sorelle?". Una frase, quella della, che ha scatenato una fiume di ironia sui social e non solo. Ma la ...