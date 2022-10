Per Draghi primo giorno da ex premier nella campagna umbra

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Marioilda ex presidente del Consiglio lo sta trascorrendo nel suo casolare dialle porte di Città della Pieve, il borgo umbro scelto, oltre 15 anni fa, come residenza ...

... come confermano alcuni negozianti della città dovee la moglie Serenella sono soliti recarsigli acquisti. E neanche il sindaco Fausto Risini lo ha incontrato nelle ultime ore. "So che è ...Perché nonostante l'ottima intesa con, Bankitalia non ci ha dato altra scelta. E andremo avanti". Va avanti il suo progetto di ristorazione negli Usa "Sì. Ela verità ora sono molto ...“Giorgia Meloni ha due facce No, è sempre la stessa”. Renato Mannheimer, ospite della trasmissione “ L’Aria che Tira ...Mario Draghi il primo giorno da ex presidente del Consiglio lo sta trascorrendo nel suo casolare di campagna alle porte di Città della Pieve, il borgo umbro scelto, oltre 15 anni fa, come residenza ab ...