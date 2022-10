Pedopornografia | video di abusi in chat | denunciati sette minorenni

(Centro Nazionale per il Contrasto allaOnline) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, trae origine da una segnalazione del Servizio Emergenza Infanzia 114. ...di abusi su minori condivisi in chat e usati anche per "meme" di scherno. Per questo motivo sette minori sono stati denunciati al termine di un'indagine condotta dagli agenti del Centro ...Video di abusi su minori condivisi in chat e usati anche per 'meme' di scherno. Per questo motivo sette minori sono stati denunciati al termine di ...La Polizia di Stato del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Pescara ha condotto una operazione denominata “POISON”, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Trib ...