Pedopornografia | l’abisso nelle chat dei ragazzini | immagini di bimbi abusati rilanciate per riderne

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Sette giovanissimi denunciati e 22 la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. È il bilancio dell’operazione di contrasto alla“Poison”. In particolare, i sette denunciati, tutti di età compresa fra i 13 e i 15 anni, e tra i quali anche una ragazza, sono ritenuti responsabili di aver ricevuto e inviato, su vari gruppi social,di bambini vittime di abusi sessuali, fra i quali anche piccoli di tre o quattro anni. L’accusa dunque è di diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. Per gli altri 22, invece, che hanno condiviso meme a carattere violento e sessuale si valutano provvedimenti a loro stessa protezione, anche con l’intervento dei servizi sociali. A tutti, ragazzi e famiglie, è arrivato l’appello della Polizia e della Procura dei minori ad acquisire consapevolezza rispetto all’uso dei social come veicolo di ...

