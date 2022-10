Pd | cresce pressing tra i dem per anticipare congresso a gennaio

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’accordo nell’ultima Direzione del Pd si era chiuso con una data:non oltre a marzo. Nuovo gruppo dirigente e nuovo segretario in primavera. Ma nella settimana che si chiuderà con una nuova Direzione per dettagliare il percorso congressuale, spuntano perplessità sui tempi. Col governo Meloni fatto e un’opposizione in Parlamento da costruire tra mille difficoltà, c’è chi vede l’orizzonte di marzo come eccessivamente lontano. Tra le prime a intervenire, via social, l’ex-deputata e membro della Direzione dem, Alessia Morani che la mette giù senza giri di parole: “Governo fatto. Avremo molto molto da fare. Sarà utile che il Pd si attrezzi da subito per ile elegga un leader forte e un nuovo gruppo dirigente. Arrivare a marzo è semplicemente ridicolo”, sottolinea. Una presa di posizione condivisa da Alessandra ...

