Pattinaggio artistico | Skate America 2022 | niente en plein per gli Usa | Sakamoto oro nel singolo femminile

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nella giornata conclusiva di, la prima tappa dell’ISU Grand Prix che si è disputata a Norwood Massachusetts, gli USA non sono riusciti a completare l’endi medaglie d’oro nelle quattro competizioni in programma. Infatti dopo le vittorie di Ilia Malinin nelmaschile e di Knierim / Frazier nelle coppie d’, domenica pomeriggio la squadra di casa ha vinto la medaglia d’oro nella danza su ghiaccio con i propri campioni nazionali Chock / Bates, ma si è dovuta accontentare di argento e bronzo nell’ultima competizione, quella del. La medaglia d’oro tra le ragazze infatti è andata alla campionessa del mondo in carica Kaori(Giappone), che non ha presentato un programma eccessivamente ambizioso dal ...