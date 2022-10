Paolo Isotta | la musica nel cuore e la bellezza nell’anima Il ricordo di Malgieri

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Rapito come un vecchio saggio dalla terza delle Parche, figlia di Giove e Temi, l’incorruttibile Àtropo, deputata a tagliare il filo della vita,non avrà neppure per un attimo ceduto alla tentazione di appellarsi al Fato e chiedergli il privilegio di rimanere ancora un po’ in vita. Quando un anno fa, a settant’anni, se ne andò senza clamore, in solitudine e in silenzio, un terzo della sua vita l’aveva già vissuta come un classico tra i classici, amando Virgilio e Dante, discutendo dell’esilio spirituale e civile con Ovidio, accarezzando le divinità latine e greche, progenitrici di quelle cristiane che non meno venerava. Fin da adolescente, infatti, frequentò la cultura europea e le radici che essa mise nel suo animo furono profonde al punto da determinare la scelta degli studi: la giurisprudenza, le lettere, la. Non ...