Palermo | tifosi furiosi | sui social si fa largo l’hashtag #CoriniOut

(Di lunedì 24 ottobre 2022)con il tecnico Corini per i recenti risultati ottenuti dalla formazione rosanero: impazzadelnon stanno gradendo il recente momento di forma vissuto dalla formazione rosanero, diciottesima in Serie B. I siciliani non riescono ad ingranare e i risultati latitano. Ecco quindi che, sui, c’è chi vorrebbe l’esonero del mister Eugenio Corini, con hashtag che impazzano nelle ultime ore. La frustrazione e le perplessità sono sempre crescenti, vedremo se ci saranno ulteriori novità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

E quella di domenica dei fischi del "Barbera" contro il "Genio", bandiera per sempre del grandee oggi, da allenatore, bersaglio del popolo rosanero. Dopo il pareggio incolore contro il ...vorrebbero l'esonero dell'allenatore da parte della società. Questa al momento, pare ... Perchè sarò per sempre un tifoso del. Sono stufo di sentire la parola 'crescita', siamo in fondo ...Non solo il City Group, che starebbe esaurendo la pazienza dopo l’unica vittoria nelle ultime otto gare, nonostante la fiducia percepita in questi giorni a seguito dei contunui risultati negativi e no ...Palermo, tifosi furiosi con il tecnico Corini per i recenti risultati ottenuti dalla formazione rosanero: impazza l’hashtag I tifosi del Palermo non stanno gradendo il recente momento di forma vissuto ...