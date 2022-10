Ostia | multati perché in divieto di sosta vengono riconosciuti dai residenti | “Hanno rubato in casa nostra ieri!”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ladri beccati…parcheggiano in. Una “leggerezza” in materia di codice della strada è costata cara a due uomini sulla trentina,dagli agenti della Polizia Locale ain quanto avevano lasciato la loro auto inin modo irregolare; ma proprio durante la formalizzazione della sanzione da parte dei caschi bianchi la coppia è stata riconosciuta da alcuni passanti che transitavano in quel momento: i loro volti infatti erano stati ripresi dalle telecamere della propria abitazione dove il giorno precedente si era consumato un furto. A quel punto allora i caschi bianchi del X Gruppo Mare civoluto vedere chiaro. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

ilmessaggero.it

...diche, con il supporto dei colleghi del raggruppamento aeromobili dipratica di mare, del N. I. L. e N. A. S. di Roma hanno ispezionato i lidi del lungomare. Nei quattro stabilimentiè ......diche, con il supporto dei colleghi del raggruppamento aeromobili dipratica di mare, del N. I. L. e N. A. S. di Roma hanno ispezionato i lidi del lungomare. Nei quattro stabilimentiè ... Ostia, lasciano auto in divieto di sosta per rubare: ladri appartamento scoperti e arrestati dai vigili Ladri beccati perché…parcheggiano in divieto sosta. Una “leggerezza” in materia di codice della strada è costata cara a due uomini sulla trentina, multati dagli agenti della Polizia Locale a Ostia in ...È costata cara ai due cittadini stranieri lasciare l'auto in divieto di sosta. Non solo hanno trovato la multa, ma sono anche stati arrestati dalla polizia locale del gruppo X Mare ...