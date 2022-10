Oroscopo Paolo Fox 25 ottobre 2022 | eclissi solare | martedì di ripartenza per Cancro

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L'diFox del 25offre un'anteprima della giornata diche sarà interessata dall'evento dell'. In queste 24 ore, inoltre, si terrà la Luna Nuova in Scorpione! Insomma, si prospetta una giornata interessante e importante. C'è chi vivrà una sorta di, come nel caso dele di innamoramenti per i Pesci. Approfondiamo attraverso le previsioni astrologiche del 25diFox.25diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete apre le porte ad un periodo importante. Rispetto agli ultimi giorno, le cose ...