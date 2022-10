Opinionista sbugiarda Elenoire Ferruzzi | Ecco per quale motivo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Viviana Bazzani hatoche non vivrebbe nell’attico di CityLife: le parole dell’L’Viviana Bazzani è intervenuta in queste ore a proposito del racconto dial Grande Fratello Vip, dove ha dichiarato di abitare a CityLife. L’però conosce bene la concorrente del reality show di Canale 5 e ha deciso dirla.cosa ha dichiarato su: “Perché dire tante bugie, cara amica? Dov’è che abiti? Eh? Nella City, nei grattacieli albero dove abitano Fedez, Ferragni, grandi campioni del calcio, del mondo dello spettacolo, della musica. No. E cos’è che hai? La piscina e la palestra? No! Cosa c’è ...

Blog Tivvù

La casa di Elenoire Ferruzzi, interviene anche una notaNon è la prima volta che la Bazzani, ex naufraga dell'Isola dei Famosi ed attualenon solo di cronaca rosa ma anche di ...L'ex nerazzurro, però, risponde e la. Non c'è pace per l'exdel GF Vip e l'attaccante del Galatasaray. Wanda, in odore di flirt col rapper L - Gante, non manda giù il tweet del ... Il mistero della casa di Elenoire Ferruzzi a CityLife, opinionista la sbugiarda Quello della casa di Elenoire Ferruzzi a CityLife è diventato un vero e proprio mistero e ad intervenire nelle passate ore è stata anche l’opinionista Viviana Bazzani, la quale conosce bene l’attuale ...La soap tra i due argentini continua, il 29enne smentisce la 35enne via Twitter La showgirl ribadisce di essere separata dal marito, ma il calciatore… Wanda Nara e Mauro Icardi continuano con la loro ...