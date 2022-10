Agenzia ANSA

Il nuovo rapporto 'The State of the World's Drinking Water' lanciato oggi dae Banca Mondiale rileva che sono oltre 2 miliardi le persone che hanno ottenuto l'accesso ad acqua sicura da ...... quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di sposare il progetto globale denominato "Polio Eradication', di cui il Rotary è stato il promotore in collaborazione con, la ... Oms-Unicef-Banca mondiale, 2 mld senza acqua potabile sicura - Ambiente & Energia Nonostante questi progressi, esistono ampie disparità geografiche e 2 miliardi di persone non utilizzano ancora acqua potabile gestita in modo sicuro. Il nuovo rapporto 'The State of the World's Drink ...Dal 1988 ad oggi 2,5 miliardi di bambini hanno ricevuto il vaccino contro la polio, grazie a uno sforzo che ha coinvolto 200 Paesi e oltre 20 milioni di volontari. Ma il virus non è stato ancora del t ...