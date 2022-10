Oltre tremila farmaci mancanti | allarme per quelli pediatrici Ecco cosa sta succedendo

(Di lunedì 24 ottobre 2022)di reperibilità sempre più difficile. Con unrelativo soprattutto aper i bambini. E' lo scenario di un reportage realizzato da Repubblica che conferma le impressioni avute da tanti in queste ultime settimane. Lee fanno i conti con la penuria di alcuni prodotti, e le ragioni sono molteplici. "Siamo in difficoltà" spiegava alcuni giorni fa una lettera di Federfarma Napoli: «Accanto ai "" ormai cronici si lamenta una continua difficoltà nell'approvvigionamento di numerosi, tanto tra"salvavita" che tradi uso comune. Una carenza allarmante e particolarmente evidente soprattutto tra iad uso pediatrico». "Le cause sono ...

La Repubblica

L'universo rossonero potrebbe completare il suo giro ine centoquarantanove giorni: l'11 marzo 2014, 3149 giorni fa, vide per l'ultima volta gli ... un'eclisse durataotto anni e mezzo. La ...Devi pagare come hanno pagato tutti quanti, duemila euro subito,euro al mese. Tra poco ... Dall'altra parte del telefono,alla vittima c'è un complice che gli mostra una pistola e che a ... Oltre tremila visitatori a Palermo per il "road show" sul risparmio dell'acqua Oltre tremila farmaci di reperibilità sempre più difficile. Con un allarme relativo soprattutto a quelli per i bambini. E' lo ...Passare il turno in Champions ed entrare tra le prime 16 d’Europa è una necessità per la proprietà, che punta sulla riconoscibilità del marchio. E con la qualificazione incassa 20 milioni subito ...