Nuovo governo | Roccella | Tornerò ad occuparmi delle ingiustizie che subiscono le donne

Con made in Italy, ilMeloni non sembra riferirsi solo ai prodotti tipici e di eccellenza dello Stivale, ma proprio a far fare in Italia, tutto ciò che a oggi si importa prevalentemente ...Salvini non èa simili uscite : già in passato, pochi giorni prima delle elezioni politiche del 2018 che videro la Lega andare alassieme al Movimento 5 Stelle, Salvini aveva promesso ...“A nome di tutta la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici” – commenta il Presidente Nausicaa Orlandi – “auguro al Presidente del Consiglio On.le Giorgia Meloni, e al nuovo govern ...Ecco la risposta alla domanda che moltissimi italiani si sono posti, riguardo al Reddito di cittadinanza introdotto nelle ultime legislature ...