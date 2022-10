Non toccate quella tiara! La storia del diadema maledetto che ha fama di seminare sventura

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Disegnata dal consorte della regina Vittoria nel 1861 per le nozze della figlia Alice, la Strawberry Leaf Tiara ha portato sfortuna a tutte le reali che l'hanno indossata. Il gioiello è ora chiuso in cassaforte: nessuna ha avuto il coraggio di indossarla in quasi cento anni

Il Capoluogo

... cliccate questo bottone (serve connettersi a un WiFi, altrimenti lo vedrete grigiopotrà ... Inserite la password dell'Apple ID quando vi viene richiesta esul bottone Disattiva visibile in ...... portavoce del comitato 'Acqua Cara Bolletta' - Le nostre iniziative sono pacifiche,vogliamo ... Speriamo nel coinvolgimento della maggior parte delle personedal problema per risolvere il ... Non toccate il Tribunale di Avezzano: il giorno della protesta L'esperto arbitrale di DAZN Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato l'episodio del rigore dato e poi tolto al Napoli per un contatto molto simile a quello che al Franchi ha portato al ...Luciana Littizzetto scrive una lettera a Maurizio Gasparri. Nella nuova puntata di «Che tempo che fa» la comica ha dato molto spazio al nuovo governo di centro-destra a guida ...