“Non dipende da noi…” | Juventus | la situazione diventa pesante per i tifosi

Leggi su serieanews

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’allenatore dellaMax Allegri ha parlato a cuore aperto prima della fondamentale partita di Champions League di domani col Benfica Laha un’unica strada per qualificarsi per gli ottavi di Champions League: vincere e sperare. Battere quindi Benfica e Paris Saint Germain confidando in un clamoroso pari del Maccabi Haifa in una delle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.