Nomisma | Gas sotto i 100 euro | verso la riduzione delle bollette

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “La vera notizia è che il prezzo del gas è scesola soglia dei 100e quindi lesmetteranno di aumentare, anzi si prevede unanei prossimi mesi”. Così il presidente diEnergia, Davide Tabarelli. “In Italia, ma anche inpa, dovremmo fare più sistema per l’estrazione del gas e per produrre energia. Vedere di importare il Gnl dal Texas è assurdo, bisognerebbe chiedere all’Olanda alla Norvegia di vederci il gas a più basso prezzo, riconsideriamo la Libia che è piena di gas. Noi stiamo andandoun razionamento, lo sanno tutti. Possiamo farcela solo se farà caldo ma siamo in inverno”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

