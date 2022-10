No | Fuori dal coro non chiude prima perché «è stato censurato»

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La chiusura didal– che dovrebbe essere anticipata, quest’anno, al 15 novembre – non ha nulla a che vedere con la censura. Eppure, così come accaduto lo scorso anno, sembra essere una sorta di topos del commento social su una trasmissione televisiva. Il fatto che la trasmissione di Mario Giordano prenda un periodo di pausa alla fine dell’anno solare, per poi tornare puntualmente con il nuovo anno, viene da molti visto come un tentativo di censura di una voce – appunto –dal. Madovrebberore la trasmissione per motivi ideologici? In realtà, i commenti sui social network (in queste ore si sta assistendo a una vera e propria ondata di solidarietà preventiva nei confronti di Mario Giordano) non trovano un riscontro con la realtà....