Nikita Pelizon | ecco chi è il misterioso fidanzato Valerio Tremiterra

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Durante la clip di presentazione del GF Vip 7, la bella modella,aveva dichiarato di essere single, eppure le cose non stanno esattamente così. A quanto pare tra ildied Alfonso Signorini ci sarebbero stati dei contatti e ad ammetterlo è stato proprio il conduttore che ha annunciato alla modella di aver ricevuto un messaggio privato da parte dell’uomoche lo avrebbe contattato su Instagram: Lui si è presentato comee mi ha detto che si sente molto legato a te. A smentirla, ci aveva pensato anche l’exdella gieffina, Matteo Diamante che, qualche giorno fa aveva rilasciato delle dichiarazioni in merito.cosa aveva ...

Wilma Goich bacchettata da George Ciupilan, la reazione Wilma Goich è stata bacchettata da George Ciupilan. Dopo un aspro confronto con, il ragazzo è intervenuto sulla vicenda cercando di far capire a Wilma che il modo in cui si era rivolto aera stato sgradevole. Chiacchierando con gli altri compagni, Wilma ...Nelle scorse ore Patrizia si è confrontata consu alcune dinamiche di gioco. Patrizia ha dichiarato: "La negatività viene fuori comunque, la falsità viene fuori".invece ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tentativo di pace tra Nikita Pelizon e Wilma Goich al Grande Fratello Vip, dopo la discussione dei giorni scorso nata per questioni legate al cibo ...