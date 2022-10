Nessuno ha controllato Bomba-Striscia sul voto | lo scandalo che può cambiare tutto

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ala Notizia si torna a parlare di presunti brogli alle ultime elezioni. Nell'ultima puntata del tg satirico, prosegue l'inchiesta di Pinuccio sul pasticcio deldegli italiani all'estero, con tantissime segnalazioni di irregolarità che continuano ad arrivare dail mondo. In diverse puntateha segnalato presunte irregolarità sulaccendendo anche un faro sui risultati elettorali della circoscrizione estero. L'inviato del tg satirico ha intervistato due presidenti del seggio di Milano Rho e Napoli, due delle città in cui vengono scrutinate le schede provenienti dall'estero. Quello del capoluogo lombardo ha affermato: "hai documenti né l'accesso al padiglione. Il sistema non poteva garantire l'anonimato né la ...

Quello del capoluogo lombardo afferma: "hai documenti né l'accesso al padiglione. Il sistema non poteva garantire l'anonimato né la veridicità delle schede ". A Napoli invece è ...