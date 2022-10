Nell’antica Vulci scoperti gli scheletri etruschi di 2 900 anni fa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott – Ci avviciniamo alle giornate di Ognissanti, Halloween, Samhain, come preferite. Le giornate dedicate ai morti, all’Oltretomba rappresentato da più religioni con teschi e. Sarà sicuramente un caso ma, proprio in questi giorni, una nuova scoperta archeologica è stata annunciata dagli scavi del bellissimo Parco archeologico di, al confine regionale tra Toscana e Lazio, svelando glipiù antichi dell’intera Etruria. Sono infatti più di duecento le tombe indagate dal 2020 ad oggi, alla necropoli di Ponte Rotto, nel famoso parco etrusco/romano. La campagna di scavo è stata eseguita dal dipartimento di studi umanistici dell’università di Napoli, Federico II, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria ...