Nel nostro cielo un rombo di tuono | il trailer del docufilm su Gigi Riva | a novembre al cinema

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dal 72022 Nelundisarà visionabile neidella Sardegna e subito dopo approderà nelle saletografiche di tutta Italia. Vision Distribution ha appena diffuso ilufficiale di Nelundi, il film diretto da Riccardo Milani suche debutterà nelle sale della Sardegna il 7, in occasione del compleanno del campione di Leggiuno, per poi arre neidi tutta Italia. In questo progetto non ci sono attori che lo rappresentano, non ci sono voci narranti che raccontano la sua storia. Ci sono lui, le sue storie, ...