Nba | Chicago Bulls - Boston Celtics | Tatum ancora scatenato?

L' Olimpia Milano dovrà fare a meno di Shavon Shields per diverse settimane, in seguito all'infortunio al tendine rimediato nella partita contro il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri, valida per la qu ...Tre vittorie su tre per Boston, guidata dai 34.7 punti di media a partita di Tatum: nessuno come lui in questo avvio di Nba. Chicago resisterà