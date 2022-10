Nato | Le accuse di Mosca su una bomba sporca dell' Ucraina sono assurde | Kiev all' Aiea | Venite pure a controllare nelle centrali

24 ott 17:07: "Ledi Mosca sulla bomba sporca Ucraina sono assurde" Per la'l'accusa da parte di Mosca che l'Ucraina si stia preparando a usare bombe sporche è assurda'. Lo ha ribadito il ..."L'accusa che l'Ucraina si stia preparando a usare bombe sporche in Ucraina è assurda". Lo ha detto il segretario generale della, Jens Stoltenberg, in un'intervista a Politico Europe. "Ciò che ci preoccupa è che questo fa parte di uno schema che abbiamo già visto in precedenza da parte della Russia - in Siria, ma anche all'...La guerra in Ucraina giunge al 243esimo giorno. Il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha chiesto al capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi di inviare esperti n ...Per la Nato "l'accusa da parte di Mosca che l'Ucraina si stia preparando a usare bombe sporche è assurda". Lo ha ribadito il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. "Fa parte di ...