Napoli | spunta lo striscione ironico degli ultras | “Grazie Roma”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) I Vecchi Lions, gruppo storico didel, ha esposto unocon la scritta “Come direbbe Venditti…” L’ironia è sempre appartenuta alla tifoseria azzurra che stamattina non si è smentita. Negli ultimi tempi l’ironia “del giorno dopo” avviene solo attraverso i social, ma la “vecchia maniera” esiste ancora. Lo hanno dimostrato i tifosi deldel gruppo “Vecchi Lions“, che sul parapetto di un ponte di Casoria hanno esposto unoche strappa un sorriso (amaro, nel caso dei sostenitori giallorossi) in merito alla vittoriaazzurri all’Olimpico. I tifosi citano un totem dellanità come Antonello Venditti Il messaggio fa riferimento alla bandiera musicale della ...

Leggi Anche Prof ucciso a Melito (),l'ipotesi di un debito dietro il delitto Leggi Anche Bari, docente aggredito per una nota: arrestato il padre di un'alunna 'Una grave violazione dei ...Per la prima volta, timidamente in un sommarietto,il. Il taglio basso della stessa pagina è per Pecco Bagnaia che divora un hot dog. A pagina 8 e 9, manco a dirlo, c'è l'Inter: l''...L'ironia dei Vecchi Lions sul banner appeso sopra un ponte a Casoria dopo la vittoria degli azzurri di Luciano Spalletti sui giallorossi di José Mourinho ...Napoli vince ancora: gli azzurri si confermano al primo posto in classifica. La squadra di Luciano Spalletti non sembra avere punti deboli.