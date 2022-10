(Di lunedì 24 ottobre 2022) In tempi moderni all'ironia "del giorno dopo" ci si è ormai abituati via social . Ma quella "vecchia maniera" esiste, ec. Lo hanno dimostrato i tifosi deldel gruppo "Vecchi Lions", che sul ...

In tempi moderni all'ironia "del giorno dopo" ci si è ormai abituati via social . Ma quella "vecchia maniera" esiste, eccome. Lo hanno dimostrato i tifosi deldel gruppo "Vecchi Lions", che sul parapetto di un ponte di Casoria hanno esposto uno striscione che strappa un sorriso (amaro, nel caso dei sostenitori giallorossi) in merito alla vittoria ... Napoli, spunta lo striscione che provoca la Roma: "Come direbbe Venditti..." L'ironia dei Vecchi Lions sul banner appeso sopra un ponte a Casoria dopo la vittoria degli azzurri di Luciano Spalletti sui giallorossi di José Mourinho ...Classifiche di Serie A a confronto fra quello che è stato e quello che è. Sorprende il dato relativo al Napoli, al Milan e alla Lazio.