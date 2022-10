Napoli-Sassuolo | ultimi biglietti a disposizione | nuovo sold-out al Maradona?

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’inizio brillante della squadra di Spalletti ha riacceso l’entusiasmo in città, i tifosi sono in sintonia con la squadra, sognano i grandi traguardi e sostengono la squadra. I tifosi partenopei sono finalmente ritornati a popolare le gradinate dell’impianto di Fuorigrotta. Ilsembra ritornato quello di un tempo, quel fortino inespugnabile che faceva paura alle grandi d’Europa, ilarriverà alla sfida con ilcon 5 vittorie consecutive in casa, l’ultima sconfitta rimediata tra le mura amiche risale alla trentaduesima giornata della scorsa stagione, in occasione di-Fiorentina, terminata 2-3 per i viola.terminati si va verso il terzo-out consecutivo Nelle scorse partite, in casa ...