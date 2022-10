Napoli-Rangers in tv | Champions League | dove vederla | probabili formazioni | programma | orario | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Vincere, vincere e ancora vincere. Non vuole fermarsi più la corazzata delche, mercoledì 26 ottobre, affronterà alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona inell’incontro valido per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA2022. La squadra di Luciano Spalletti, unica insieme al Bayern Monaco ad essere a punteggio pieno nell’intero torneo, farà infatti di tutto per proseguire la lunga striscia di successi consecutivi, spinta dal caloroso pubblico di casa, pronto a godere delle prodezze tecniche dei propri beniamini. Sarà un match delicatissimo invece per gli scozzesi, già fuori dal discorso qualificazione ma a caccia di una vittoria che consentirebbe loro di riaccendere una minima speranza per staccare il biglietto per l’Europa. La partita tra ...