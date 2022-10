Napoli-Rangers | Anguissa potrebbe essere tra i convocati

Halil Umut Meler arbitrerà la sfida fra ile gli scozzesi deidi Glasgow, in programma mercoledì alle ore 21 sul terreno dello stadio Diego Armando Maradona die valida come penultima giornata del Girone A della Champions ...invece sarà visibile solo su Sky e Mediaset infinity+. Sempre dal fronte televisivo, ricordiamo che quest'oggi è arrivata la notizia che dal 21 Dicembre tutti i canali TV Mediaset su ...Il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa potrebbe far parte della lista dei convocati per la sfida contro il Rangers ...Halil Umut Meler arbitrerà la sfida fra il Napoli e gli scozzesi dei Rangers di Glasgow, in programma mercoledì alle ore 21 sul terreno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli e valida come penu ...