Napoli | manca il numero legale e salta il Consiglio | il commento del sindaco Manfredi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNientecomunale oggi nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino. Alle 10 in punto il consigliere di opposizione, Rosario Palumbo (Cambiamo), ha chiamato ile in aula hanno risposto soltanto 19 consiglieri. I consiglieri di opposizione presenti in aula sono usciti e la maggioranza da sola non ha retto il. “Come opposizione siamo stati in questo anno molto collaborativi – ha detto Palumbo – ma alcune cose vanno riviste. Abbiamo dimostrato che le larghe intese non funzionano e che senza le opposizioni la maggioranza costituita da 29 consiglieri non è stata in grado di garantire il”. “E’ possibile che questo episodio sia legato al nuovo clima politico, ma la maggioranza è compatta, coesa ed ...