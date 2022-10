Music of the Spheres | il live show dei Coldplay in diretta mondiale da Buenos Aires nei The Space Cinema

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Appuntamento il 29 ottobre nelle sale del circuito con l’attesissimo ritorno on stage della band inglese. Il concerto allo Stadio River Plate sarà trasmesso inin oltre 70 Paesi Hanno movimentato milioni di fans solo un mese fa, quando sono stati polverizzati in poche ore i biglietti del tourof The, dal nome dell’ultimo album pubblicato dai, già oro in Italia e con 1,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questa volta Chris Martin & Co. non ritornano solo sul palco ma entrano anche in migliaia di sale in tutto il mondo, conof theBroadcast from, in programma sabato 29 ottobre. Il concerto argentino dei...

imusicfun.it

... Bryan Adams ha pubblicato anche gli album 'Classic (Parts 1 & 2)' e 'Pretty Woman -Musical'. ... 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy award, 1 AmericanAward, vari ...Da "Make Your Own Kind of" di Mama Cass usata in Lost a "Senza un perché" di Nada ascoltata da Jude Law inYoung Pope fino a "Who Are You" degli Who come sigla di CSI, ecco i casi più ... Amazon Music presenta The Big Steppers Tourdi Kendrick Lamar live da Parigi In rete è stato pubblicato il primo filmato promozionale di Ao no Orchestra, l'adattamento del manga sulla musica.Chi l’ha detto che per regalarsi una piacevole pausa di relax e divertimento bisogna aspettare le feste di fine anno o almeno l’apertura degli impianti sciistici ovvero il Ponte dell’Immacolata Passa ...