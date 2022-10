MotoGP | ultima gara a Valencia | i precedenti di Bagnaia e Quartararo

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Siamo vicini all’epilogo. Dal 4 al 6 novembre saràla “Stella Polare” della. Sul circuito iberico sarà assegnato il titolo mondiale della top-class. Francescoarriva all’appuntamento con 23 punti di margine nei confronti di Fabio. Una seconda parte di stagione pazzesca quella del piemontese che da Assen (Paesi Bassi) è stato capace di recuperare un gap di 91 punti nei confronti del transalpino e di presentarsi al via dell’con un vantaggio considerevole. Annata nella quale le vittorie sono, allo stato attuale delle cose, sette e i podi dieci. I numeri parlano chiaro ed evidenziano anche i problemi di, salito sul podio solo in due circostanze negli ultimi nove weekend iridati, ovvero in Austria (secondo) e in ...