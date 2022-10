MotoGP | segnali di timida ripresa per la Yamaha Affondata l’Aprilia dopo la grande illusione

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il Gran Premio di Malesia di ieri, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2022, non ha solamente avvicinato (e non di poco) Francesco Bagnaia verso il suo primo titolo nella classe regina. Contemporaneamente al duello tra il pilota torinese e il suo futuro vicino di box Enea Bastianini, ha anche emesso due verdetti importanti: lasta provando a ripartire, mentresi trova in mare aperto con la moto.settimane nelle quali la Ducati dominava la scena e relegava nell’angolo la Casa di Iwata, Fabio Quartararo e compagni hanno risposto presente, per quanto possibile. Il francese, nonostante un dito rotto nella mano sinistra, ha disputato una gara di altissimo livello, da vero campione del mondo, prolungando il discorso per il titolo fino a Valencia. Ma, non c’è stato solo il ...