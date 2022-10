MotoGP | classifica piloti | due lunghezze per il sogno di Bagnaia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Due punti alla realizzazione delche lo scorso anno sfumò per diversi fattori. Il primo su tutti: la forza di Fabio Quartararo e della sua Yamaha formato cinque stelle. In questa stagione, però, le super prestazioni sono arrivata dalla Ducati di Francescoche, dopo aver attuato una rimonta feroce e clamorosa, si trova a soli due punti dalla vittoria del Motomondiale 2022. Ladellaparla chiaro ed è pronta a celebrare il piemontese: tutto si deciderà in quel di Valencia.: tutto si deciderà a Valencia (Photo credits:)La Spagna e la comunità valenciana diventeranno l’ombelico del mondo motoristico delle due ruote in questo 2022 così avvincente. Con la vittoria ...

... proietta Francesco 'Pecco' Bagnaia a un passo dal primo titolodella carriera. Bastano due ... che in Australia, due domeniche fa, si è preso la testa della. Un pilota nato con uno ...Deludente il fine settimana dello spagnolo dell'Aprilia, solo decimo dopo una qualifica da dimenticare e che rischia di perdere anche la terza posizione nellafinale. Non brillante in ...ROMA. – La festa rossa e tricolore è rinviata. Francesco Bagnaia ha fatto il massimo possibile a Sepang, vincendo la sua settima gara stagionale pur partendo dal nono posto, ma Fabio Quartararo è sali ...Decisivo per l’assegnazione del titolo sarà il prossimo GP di Valencia, in programma domenica 6 novembre alle ore 14.