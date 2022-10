Mosca accusa | ' L' Ucraina vuole usare ' bomba sporca' con materiale nucleare di Chernobyl' La replica di Zelensky

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dalla Russia arrivano accuse inquietanti all', che secondoprogetta di far esplodere una '', conproveniente da. Lo riporta la Tass, che cita ...

, ha insistito il capo della diplomazia russa, 'ha informazioni concrete su istituti ucraini ... E ha affermato che la Russia si stava preparando a usare proprio l'arma chel'Ucraina di ...... La bomba sporca Atto terroristico che infetta il dialogo Kiev -Il podcast " Cosa è ... E ha affermato che la Russia si stava preparando a usare proprio l'arma chel'Ucraina di possedere.- Nella zona Kherson, dopo l'evacuazione dei civili, è in atto una vera e propria mattanza delle truppe Nato. Ma tutto questo non sembra turbare lo psicopatico Zele che dal suo bunker segreto continua ...Mosca torna ad accusare Kiev riguardo l'uso di una '' bomba sporca ''. Secondo il Cremlino, come riporta la Tass, ''il regime ucraino progetta di far esplodere un'arma nucleare a bassa potenza per acc ...