Moreno Porcu | chi è? Età | altezza | biografia | vita privata e tatuaggio del ballerino di Ballando con le Stelle

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Chi è, ilprofessionista che partecipa acon lein coppia con il nuotatore Alex Di Giorgio?, chi è? Età,Nato a Cagliari il 15 novembre 1988,è un, coreografo e istruttore italiano. Sin da bambino ha mostrato la sua passione per la danza, cominciando a studiare. A partire dal 2003, ha iniziato a partecipare a gare di balloe ha intrapreso la carriera di istruttore di danza e fitness, di animatore e di istruttore di zumba. Da circa cinque anni, si è ritirato dalle competizioni di danza. Nel corso della sua carriera, ha conquistato due primati nazionali nel ballo latino-americano, diventando ...

, chi è il ballerino sardo Il ballerinosarà ospite di Serena Bortone nella puntata odierna, lunedì 24 ottobre, di Oggi è un altro giorno . Nella nuova edizione di Ballando ...Di Giorgio è uno dei concorrenti della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle , in gara con il ballerino. Proprio durante una delle puntate del programma del sabato sera di ...Moreno Porcu è il ballerino in coppia con il nuotatore Alex Di Giorgio nella nuova edizione di Ballando con le stelle 2022. Allievo e maestro sono gay.Moreno Porcu è un ballerino cagliaritano di 34 anni che ha vinto due titoli nazionali come campione italiano di ballo latino-americano. Porcu ...