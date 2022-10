Moratoria sulle bollette non pagate Ecco cosa ci sarà nel primo decreto Meloni

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ilatto del governoinevitabilmente quello contro il caro. A poche ore dal giuramento del nuovo esecutivo già emergono i primi particolari del provvedimento. Innanzitutto verranno aiutate le imprese, con il rinnovo del credito d'imposta per attenuare il peso delle fatture. Una misura che costa poco meno di cinque miliardi e che dovrebbe essere finanziata con il tesoretto avanzato dai conti pubblici grazie al deficit inferiore alle attese: circa 10 miliardi a disposizione. Il "tax credit" riguarderà le imprese che hanno registrato aumenti almeno del 30% rispetto all'abituale esborso per le forniture. Per quanto riguarda invece le fasce sociali più in difficoltà, il governo ha in mente due strade: da un lato confermare i bonus sociali già erogati dal governo Draghi, sganciandoli però dal ...

Il Tempo

