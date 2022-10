“Mio figlio è morto” Il dramma del politico italiano | l’annuncio con una foto

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “MioMalcom è stato stroncato da un infarto a Las Palmas. Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita”. Così l’ex segretario del Pci e del Pds Achille Occhetto ha annunciato la scomparsa di suo. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto all’ultimo segretario del Pci, tra cui quello di Piero Fassino, ex segretario Ds, che sempre sui social scrive: un messaggio di vicinanza al collega e amico: “Non ci sono parole che possano lenire l’immenso dolore per la perdita di un. Un abbraccio affettuoso ad Achille Occhetto prostrato dalla improvvisa scomparsa di Malcom”. “La perdita di unè una tragedia incommensurabile”, scrive in un tweet Dario Parrini, senatore del Partito democratico, “di fronte alla quale mancano il fiato e le parole”. Leggi ...

Dire

Forse per queste ragioni, chissà, l'ex segretario del Pci e poi del Pds sceglie Facebook per comunicare il più innaturale dei lutti possibili nella vita di un essere umano: "Malcolm è ...... "padre sarà re, quindi è meglio se stai attento" , avrebbe detto il novenne principino a un ... E certo mamma Kate non può accettare che ilpossa anche solo immaginare di poter reagire con ... Achille Occhetto: "È morto mio figlio, indicibile dolore" Un figlio è un figlio, tutte le altre possibili parole non contano… Se n’è andata per sempre una parte della mia vita». Poi un singhiozzo, la comunicazione finisce. Il dolore dei personaggi conosciuti ...L'attaccante nigeriano ha segnato il gol vittoria contro i giallorossi: "Continuiamo a pensare partita per partita" ...