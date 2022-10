Ministri come bambini in gita Eccoci al bestiario di governo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Appena nominatie già danno spettacolo. Un pessimo spettacolo.al nostro quotidianodi. AL QUIRINALEAL BALLO DI FINE ANNO La neoministra Anna Maria Bernini (nella foto), che si dovrà occupare niente di meno di università e di ricerca, sul suo profilo Instagram ha srotolato la giornata del suo giuramento di fronte al Presidente della Repubblica con storie da adolescente che sogna di diventare influencer. Bernini ha postato la video-storia dei momenti prima del giuramento, con tanto di colonna sonora: da Vasco con Vado al Massimo a Ligabue con Il meglio deve ancora venire fino al momento clou, musicato con T’Appartengo di Ambra Angiolini, in particolare il passaggio della canzone “adesso giura, adesso giura“. Sui social ovviamente moltissimi hanno sottolineato il ...

