Million Day oggi 24 ottobre 2022 | ecco i numeri vincenti di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 ottobre 2022)Day estrazioni dilunedì 24. Inizia una nuova settimana, ma nulla cambia per i giocatori. Sì, perché come ogni giorno, anche di lunedì, ci sarà il concorso delDay. Per tutti quelli che hanno intenzione di tentare, di sfidare la ‘sorte’. E di iniziare, magari in bellezza, la settimana. Anche, lunedì 24in diretta su Il Corriere della Città, gli appassionati potranno seguire e conoscere la cinquina vincente del giorno per il gioco Lottomatica. Per verificare idell’estrazione delDay di lunedì 24è sufficiente collegarsi alle ore 20.30 disu questa pagina per ...