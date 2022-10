Calciomercato.com

Adesso Allegri dice che in tre mesi non si può risistemare tutto e che laè aumentata, ... roba mai vista), lo stesso Pogba , così come Kostic , Bremer ,e - buon ultimo - Paredes , ...... nello stesso tempo, fanno i complimenti al Napoli per averlo strappato a una folta. Il ...anche altri giocatori provenienti dall'Olympique e che in Italia stanno facendo bene (, per ... Milik, la concorrenza del ritrovato Kean nella Juve fa meno paura con Agata accanto: che FOTO! Milik, attaccante della Juventus, ha parlato della sua nuova avventura a L’Equipe riguardo anche alla possibilità di giocare con Vlahovic Milik, attaccante della Juventus, ha parlato della sua nuova a ...L’attaccante della Juventus, Arkadiusz Milik, ha parlato della differenza tra il calcio italiano e quello francese ...