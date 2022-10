Milano-Cortina | Sala | “Letizia Moratti? Non ce l’ho con lei Ma ci hanno provato”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Premetto che io non cecerto con, il tema non era un giudizio sulla persona. Però evidentemente ci“. Così il sindaco di, Giuseppe, si è soffermato sull’indiscrezione di una nomina imminente dialla carica di amministratore delegato della società. La diretta interessata ha subito smentito. Ma, a margine della seduta del Consiglio metropolitano spiega: “Ci sono delle regole e vanno rispettate, non esiste che la politica intervenga così senza coinvolgere i diretti interessati che sono gli amministratori locali”. “Era evidentemente una cosa per risolversi il problema e quello che ho cercato di fare è stato ...

