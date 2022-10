Milano-Cortina | Fontana | ‘Moratti ad bella idea | ha capacità’

(Di lunedì 24 ottobre 2022)– Quando ha letto le indiscrezioni di stampa sulla possibile nomina di Letizia Moratti ad amministratore delegato di2026 il governatore della Lombardia, Attilio, ha pensato che fosse una “”: “Ritengo che le sue capacità in merito a un evento internazionale sono state già dimostrate”, ha spiegatoa margine dell’accordo di riqualificazione del Parco dei Gasometri della Bovisa al Politecnico. “La vicepresidente ha già affrontato il tema di Expo. Penso che qualcuno abbia fatto un abbinamento tra la sua precedente attività, che è stata fatta bene, e questa”, ha aggiuntoche poi ha spiegato come della possibile nomina di Moratti “non ne abbiamo parlato, perché nessuno ha affrontato il problema”. “Credo ...

