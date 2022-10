Milano - Cortina 2026 | il sindaco Sala contro l' ipotesi di nominare Letizia Moratti alla guida delle Olimpiadi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Beppeattacca il centrodestra sull'che il governo nomininuovo amministratore delegato della Fondazioneal posto di Vincenzo Novari . "Leggo chesarebbe stata scelta come nuovo ad di- twitta il, che della Fondazione è uno dei soci principali - . Non mi ...

Beppe Sala attacca il centrodestra sull'ipotesi che il governo nomini Letizia Moratti nuovo amministratore delegato della Fondazione2026 al posto di Vincenzo Novari . "Leggo che Letizia Moratti sarebbe stata scelta come nuovo ad di- twitta il sindaco, che della Fondazione è uno dei soci principali - .'La dottoressa Letizia Moratti smentisce la sussistenza della notizia sulla sua nomina come ad delle Olimpiadi'spiegano dallo staff della vice presidente della Regione aggiungendo che 'qualsiasi decisione' della vicepresidente della Lombardia 'sarà comunicata esclusivamente dal suo ufficio ...Il sindaco: "Non può essere fatta una scelta così delicata per risolvere i problemi del centrodestra in Lombardia". La stessa ...L’indiscrezione, seccamente smentita dall’interessata e da Palazzo Chigi, ha allargato il conflitto con Fontana alla vigilia di una settimana in cui s’attende una parola definitiva del centrodestra su ...