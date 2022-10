Milan | missione europea | ecco quanto vale il passaggio del turno

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dopo la convincente vittoria di sabato contro il Monza ildi Stefano Pioli è impegnato domani a Zagabria contro la Dinamo in Champions PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La convincente vittoria di sabato pomeriggio contro il Monza ha lanciato ilal secondo posto solitario in classifica, anche grazie alla contemporanea sconfitta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.