Milan | De Ketelaere schiacciato dal paragone insostenibile con Kaká

Il, invece, sfrutterà l'ormai canonico 4 - 2 - 3 - 1 con Giroud punta d'attacco davanti a Krunic, Dee Leao. Centrocampo con gli immancabili Tonali e Bennacer mentre difesa con Kalulu,...Commenta per primo Ha lasciato San Siro scuro in volto per la delusione dopo la vittoria delcontro il Monza. Desta soffrendo il suo impatto in rossonero e il gol facile mangiato contro i brianzoli è un segnale chiaro di come il belga sia poco sereno. Il calcio ti presenta ...ROMA (ITALPRESS) - Non sarà facile, per Zvonimir Boban, seguire un match delicato come Dinamo Zagabria-Milan. Domani sera, sul prestigioso palcoscenico de ...Charles De Ketelaere sta faticando parecchio in questi suoi primi mesi al Milan: colpa delle aspettative enormi, di una posizione tattica definitiva ancora non trovata e da un fisico da irrobustire ...