Migranti | 40 Ong scendono già in piazza il 26 ottobre contro il governo Per dire no al memorandum Italia-Libia

Due navi umanitarie si trovano al largo della Libia con a bordo complessivamente 118soccorsi in mare. La Ocean Viking (bandiera norvegese) e la Humanity One (bandiera tedesca) ...della...Matteo Salvini ha ricominciato la sua esperienza di ministro esattamente come l'aveva finita qualche mese fa: provocando e chiamando in causa le imbarcazioni delleche soccorrono iin mare. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha infatti incontrato questa mattina l'ammiraglio Nicola Carlone, comandante ...